Miquel Roca asegura que "Cataluña no tiene un concierto económico porque no quiso"

BARCELONA, 12 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El jurista y expolítico Miquel Roca ha asegurado que "Cataluña no tiene un concierto económico porque no quiso", y ha añadido que se trata de una cuestión estatutaria y no constitucional y que la clave del modelo vasco recae en la inspección que confiere.

Lo ha dicho en la última sesión del ciclo 'Converses del degà', impulsado por el Col·legi d'Economistes de Cataluña (CEC) y moderado por el decano, Carles Puig de Travy, donde ha repasado algunos de los grandes episodios políticos de la transición, la relación entre Cataluña y el resto de España y los desafíos en Europa.

Roca ha explicado textualmente que, después de las elecciones de 1977, las fuerzas que dominaban Cataluña --socialistas, PSUC y UCD-- estaban en contra del concierto, y que posteriormente le pidieron que llevara la propuesta al Gobierno, pero que lo rechazó: "Nunca pediré a Madrid pactar lo que no se ha acordado en Cataluña", ha explicado.

Ha subrayado que la cuestión del concierto económico es estatutaria, no constitucional, y que "las discusiones en torno al concierto se explican muy mal".

A su juicio, la clave del modelo vasco no es tanto la diferencia tributaria como el poder de gestión e inspección que confiere: "Con el tiempo esto se convierte en incómodo, porque es poder", ha dicho.

PLURAL

Sobre el momento que atraviesa la democracia, ha defendido el carácter "plural" de la sociedad española, un rasgo que, a su juicio, exige pactar.

"España se encuentra en una situación de polarización, que no es buena económica ni socialmente. Cuando conviertes al adversario en el enemigo, los argumentos ya no cuentan. No hay nada peor para un país que bloquear y la polarización la vamos a pagar todos", ha alertado.

En este sentido, Roca ha abogado por preservar el diálogo como herramienta central de la convivencia, y ha instado a "hablar, hablar y hablar, porque el mérito es aceptar la diferencia".

EE.UU. Y CHINA

Roca ha identificado tres grandes retos de futuro: el tecnológico, el administrativo y el del talento.

"Tenemos un déficit brutal respecto a Estados Unidos y China, y el crecimiento no puede sostenerse sin una apuesta firme por la tecnología", ha manifestado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Por último, Roca ha abordado los retos de la inteligencia artificial, que considera "una oportunidad que nos obliga a formarnos para tener criterio".

A su parecer, el criterio es "el que permite actuar con responsabilidad ante la complejidad creciente del mundo contemporáneo".