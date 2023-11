Apuesta por crecer en México, pero descarta llevar sus marcas en Argentina y Brasil

MADRID, 29 Nov. 2023 (Europa Press) -

El consejero delegado y presidente de Tendam, Jaume Miquel, ha asegurado que el grupo de moda que cuenta con marcas como Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, SlowLove y Otto, entre otras, valorará su salida a Bolsa cuando el mercado esté abierto, pero que "no" está preocupado por ser los primeros en hacerlo.

"No tenemos la preocupación de ser los primeros en salir a Bolsa, cuando esté el mercado vuelva a estar abierto veremos. El consejo valoró un movimiento estratégico y podría ser pausible una salida a Bolsa", ha asegurado Miquel durante su participación en los Desayunos Esade.

Miquel ha subrayado que el grupo de moda está preparado para volver a cotizar, ya que tiene un modelo de negocio "atractivo, sostenible y rentable", además de que está "contrastado", pero ha precisado que ahora los "mercados están cerrados".

La compañía cotizó en el parqué desde el 14 de julio de 1994 hasta finales de marzo de 2006, justo casi un año después de que CVC, PAI y Permira alcanzaran un acuerdo para repartirse el control de la firma en tres partes iguales, ahora solo dos tras la salida de Permira en julio de 2017.

De esta forma, el consejero delegado de Tendam ha avanzado cuál es el objetivo de la firma para los próximos años. "El objetivo es seguir creciendo en los próximos años entre un 6% y un 8% de forma sostenible y rentable y crecer ganando cuota de mercado tras pasar del 6% en 2019 al 7% de la actualidad", ha asegurado.

La 'hoja de ruta' de la compañía de moda para los próximos años es seguir transformando la tienda física para que sea una "palanca de venta de terceras marcas más potente", explorar la base de socios que tiene, acelerar el crecimiento de nuevas marcas, viendo si pueden tener tienda física propia como están haciendo con Hoss Intropia, mientras que ha destacado que SlowLove, la firma que adquirieron a Sara Carbonero e Isabel Jiménez, funciona "muy bien".

"Toca expansión también, pero no solo en Iberia sino especialmente en México y quizá la recompra de alguna franquicia e integrarla en el modelo como ya hicimos en el pasado", ha precisado, recordando que el grupo está presente en 80 países, bajo el modelo de tienda propia y el franquiciado.

De esta forma, Miquel ha señalado que los principales mercados de gestión propia para el grupo son España, Portugal y México, que está creciendo "muy bien", mientras que en el modelo de franquicia son "muy fuertes" en Latinoamérica, desde México a Chile.

"No estamos ni en Argentina ni en Brasil y no vamos a estar, porque no pagan y la moneda tiene mucha volatilidad. Tampoco estamos en China, porque es un mercado para chinos o para el lujo, nosotros que estamos en medio no nos compensa y preferimos ir a otros sitios", ha explicado.

El consejero delegado del grupo de moda ha explicado cómo ha sido la transformación de la compañía, pasando de ser Cortefiel a Tendam, un "nombre muy feo y el único que no estaba registrado en todo el mundo", y con el objetivo de "ganar de cuota de mercado de forma agresiva para poder crecer", apostando por sus marcas que son sus grandes activos para captar nuevos clientes.

Miquel ha explicado que el grupo ha creado un "ecosistema" con un 'pull' de marcas de terceros, que actualmente ya superan las 150 enseñas. "En lugar de montar un 'marketplace' aparte, que hubiera sido complicado, aceptamos que el cliente de Cortefiel tiene un estilo determinado y lo rodeamos de marcas complementarias, con el 'diamante' donde el 60% estén marcas similares y luego un 20% de marcas superiores y otro 20% inferiores. Le damos al cliente una complementariedad perfecta", ha señalado.

Tras crear este ecosistema, el consejero delegado ha señalado que el siguiente paso fue la creación de nuevas marcas "agresivamente". "Había que crear marcas nicho, porque no queríamos marcas para todo el mundo y protege más el margen que una más universal. También se cambió la tienda física, que se convierte en un ''hub' digital en ventas y logística", ha indicado.

Respecto al negocio de terceras marcas, Miquel ha reconocido que el principal riesgo era la "canabilización", pero no hay evidencias de que haya pasado. "En 'online' nos ha aumentado la conversión, el gasto medio y nos ha aumentado el tiempo por visita en las páginas", ha indicado, al tiempo que ha avanzado que ya están empezando a vender estas terceras marcas en tienda física, pero en formato digital.

Otra de las palancas de crecimiento ha sido la creación de nuevas marcas, que también ha sido positivo, ya que les ha mejorado tanto las ventas como las visitas.

"Todo esto no se había podido hacer sin tener unas marcas potentes y con tracción y sin tener un club de fidelidad potente, que son los dos activos de los que se alimenta el resto, pero transformados", ha recalcado.

Apuesta por las tiendas físicas que crean valor en el territorio

Por otro lado, Jaume Miquel no ha dudado en destacar la importancia de las tiendas físicas que tienen para generar valor y estabilidad en los territorios. "Los 'retailers' tenemos la obligación de aportar cosas al territorio, ya que las tiendas físicas crean valor, generan estabilidad y progreso. Si tienes una superficie instalada, me dolería mucho no estar allí y que esa tienda que da trabajo se convierta en una caja amarilla de Amazon", ha subrayado, recordando que en el grupo cubre el 80% de la población y el 97% de su red es rentable.

"La tienda física es importante en lo social porque ayuda a arraigar a la gente en el territorio. Si una compañía quiere tener un impacto positivo es parte de su misión generar valor en los territorios", ha recalcado.

De esta forma, Miquel ha recalcado que el "capitalismo salvaje se ha terminado". "Lo que toca es que si queremos que el estado de bienestar siga se dé un capitalismo social que implica que las compañías tengan un rol activo de actuación y de ejemplo", ha subrayado.

El consejero delegado de Tendam, que tiene como accionistas a los fondos CVC y PAI, ha reconocido que son dos socios "excelentes", ya que su mentalidad es la de "crear valor" en la compañía y ayudan "mucho" en la reflexión estratégica.