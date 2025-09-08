Mirán, candidato a la Fed, señala que su residencia principal se usa ahora como vivienda de alquiler

Por Michael S. Derby

8 sep (Reuters) - Stephen Miran, candidato del presidente Donald Trump a la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, tiene una hipoteca sobre una casa que antes figuraba como su residencia principal y que ahora utiliza como propiedad de alquiler, según su última declaración de información financiera.

Una presentación hecha pública el viernes por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos mostró que una hipoteca garantizada en 2022 por Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos de Trump, había cambiado de estatus.

Una nota al final del documento decía que el préstamo -sobre una casa valorada entre US$500.000 y US$1 millón y con una tasa de interés del 2,375%- que estaba "previamente declarado como una hipoteca sobre una residencia principal; se comenzó a alquilar la propiedad durante el período de declaración".

La revelación de Miran de que está alquilando una propiedad inicialmente hipotecada como residencia principal se conoce mientras Trump intenta despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, por sus préstamos sobre propiedades personales que figuran como residencias principales.

Miran no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre su declaración financiera.

La nominación de Miran para ocupar un puesto en la junta de siete miembros de la Fed que se abrió inesperadamente el mes pasado con la renuncia de Adriana Kugler está pendiente ante el Senado. Se espera que el Comité Bancario vote el miércoles su candidatura.

La declaración ética no ofrece detalles sobre la ubicación de la propiedad ni sobre los términos del préstamo fuera de la tasa de interés, incluido si contenía algún requisito de que fuera la residencia principal de Miran.

El mes pasado, Trump dijo que iba a despedir a Cook por las acusaciones de que había solicitado préstamos antes de incorporarse a la Reserva Federal para propiedades que figuraban en documentos hipotecarios como sus residencias principales y que posteriormente fueron alquiladas.

Las tasas hipotecarias para las propiedades que figuran como residencia principal suelen ser más bajas que las propiedades de alquiler y, a menudo, ofrecen al prestatario posibles beneficios fiscales.

Cook está siendo investigada por el Departamento de Justicia por los préstamos. (Reporte de Michael S. Derby; Editado en español por Javier Leira)