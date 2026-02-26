Miran de Fed EEUU dice aún se justifican cuatro recortes de un cuarto de punto este año
WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, afirmó que el fuerte crecimiento del empleo en enero era "algo realmente positivo», pero que la Fed debería recortar un punto porcentual completo de su tipo de interés oficial este año, ya que aún existían riesgos para el mercado laboral, mientras que la inflación ya no era un problema.
"Creo que es demasiado pronto para declarar que todo está despejado y que el mercado laboral no necesita más apoyo de la Reserva Federal. Sin duda, creo que la Reserva Federal puede seguir apoyando al mercado laboral", con cuatro recortes este año, afirmó Miran en el programa "Mornings with Maria" de Fox Business.
"Realmente no creo que tengamos un problema de inflación", ya que las recientes lecturas de inflación, un punto porcentual por encima del objetivo de la Fed, probablemente se ralentizarán.
(Reportaje de Howard Schneider; Editado en español por Juana Casas)