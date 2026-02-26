Miran de Fed EEUU dice aún se justifican cuatro recortes de un cuarto de punto este año

WASHINGTON, 26 feb (Reuters) - El gobernador de ‌la Reserva Federal, ‌Stephen ⁠Miran, afirmó que el fuerte crecimiento del empleo ​en enero ⁠era "algo ⁠realmente positivo», pero que la Fed ​debería recortar un punto ‌porcentual completo de ​su tipo ​de interés oficial este año, ya que aún existían riesgos para el mercado laboral, mientras que la inflación ya ​no era un problema.

"Creo que es ⁠demasiado pronto para declarar que todo ‌está despejado y que el mercado laboral no necesita más apoyo de la Reserva Federal. Sin duda, creo que la Reserva Federal ‌puede seguir apoyando al mercado laboral", con cuatro ⁠recortes este año, afirmó Miran ‌en el programa "Mornings ⁠with Maria" de ⁠Fox Business.

"Realmente no creo que tengamos un problema de inflación", ya que las recientes lecturas de inflación, ‌un punto ​porcentual por encima del objetivo de la Fed, probablemente se ralentizarán.

