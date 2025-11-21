Miran de la Fed apoyaría un recorte de tasas de 25 pb si fuera un "voto marginal": BBG TV

21 nov (Reuters) -

El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran afirmó el viernes que votaría a favor de un recorte de las tasas de interés de un cuarto de punto porcentual en la reunión de diciembre si eso hiciera la diferencia a la hora de garantizar una reducción de los tipos, pese a haber disentido en sus dos reuniones anteriores a favor de una rebaja mayor.

"Votaría absolutamente a favor de un recorte de 25 puntos básicos si mi voto fuera el voto marginal, de eso no hay duda", dijo Miran en Bloomberg Television. "Hacer lo contrario sería causar un daño real a la economía con fines de vanidad, y yo no soy así".

Desde que se incorporó a la junta de la Fed en septiembre, Miran ha votado en dos ocasiones en contra de los recortes consecutivos de un cuarto de punto de la mayoría del Comité Federal de Mercado Abierto, favoreciendo en ambas ocasiones bajadas de medio punto.

Su disposición a mostrarse flexible a medida que se acerca la reunión de diciembre muestra lo estrecho que puede ser el margen de apoyo a un recorte adicional, ya que una serie de autoridades monetarias han expresado recientemente sus dudas al respecto con la inflación aproximadamente un punto porcentual por encima de su objetivo del 2%.

Miran ha sostenido de forma insistente que los elevados niveles de inflación actuales no se mantendrán durante mucho tiempo y que los datos del mercado laboral -incluido el informe de empleo de septiembre, publicado el jueves con mucho retraso- abogan por una política menos restrictiva.

"Dadas las perspectivas de inflación, no es necesario ser tan restrictivos", dijo Miran.

