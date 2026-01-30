Miran, de la Fed, da por hecho que Warsh ocupará su puesto de gobernador en el banco central

NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, dijo el viernes en una entrevista televisiva que supone que Kevin Warsh, nominado para suceder al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, probablemente ocupará su puesto en el banco central cuando expire su mandato.

En declaraciones a la CNBC, Miran señaló que su mandato, que finaliza el 31 de enero, sería el único puesto disponible para Warsh, exgobernador de la Fed, como parte del proceso para nombrarlo presidente.

Miran, que se mostró en desacuerdo a favor de una bajada de las tasas de interés en la reunión de política monetaria de esta semana, dijo que la probable rapidez del proceso de confirmación le permitiría permanecer en su puesto en la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto para fijar las tasas. (Reporte de Michael S. Derby; edición de Chizu Nomiyama; editado en español por Natalia Ramos Miranda)