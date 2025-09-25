Mirán, de la Fed, dice habrá menos desacuerdo con los demás sobre tasas después de 2025: BBG TV
25 sep (Reuters) - El gobernador de la Fed Stephen Miran, que ha pedido fuertes recortes de las tasas de interés este año, dijo el jueves que habrá menos diferencias entre sus proyecciones para el nivel de los tipos y las de otros responsables de los bancos centrales después de este año.
"Si se mira al año que viene y al siguiente (...) Estoy seguro de que todavía estoy en el extremo inferior, pero no hay mucha distancia entre el resto de los puntos y yo", dijo Miran a Bloomberg TV, refiriéndose al diagrama de previsiones de tasas de interés de los banqueros centrales para los próximos años. (Reporte de Dan Burns, editado en español por Natalia Ramos)
