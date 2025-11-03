Miran de la Fed dice no se puede juzgar orientación de política monetaria por dinamismo de mercados financieros

WASHINGTON, 3 nov (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo que es un error poner demasiado énfasis en la fortaleza de los mercados de renta variable y de crédito corporativo a la hora de evaluar una política monetaria que, en su opinión, sigue siendo demasiado restrictiva y está aumentando el riesgo de una recesión.

"Los mercados financieros dependen de muchas cosas, no sólo de la política monetaria", dijo Miran en el programa de televisión Bloomberg Surveillance, al explicar por qué la semana pasada disintió de un recorte de tasas de un cuarto de punto en favor de una reducción de medio punto.

La subida de los precios de las acciones, la estrechez de los diferenciales de crédito de las empresas y otros factores "no dicen necesariamente nada sobre la orientación de la política monetaria" en un momento en que los sectores sensibles a los intereses, como la vivienda, son menos boyantes y algunas partes del mercado de crédito privado parecen sometidas a tensiones. (Editado en español por Juana Casas)