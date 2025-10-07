Mirán, de la Fed, dice que calma del mercado de bonos muestra el apoyo a recortes de tasas

NUEVA YORK, 7 oct (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo el martes que la actual calma relativa del mercado de bonos, medida por las tasas de interés a largo plazo, respalda un impulso a la baja agresiva del costo del crédito por parte de la Fed.

Dado que las señales del mercado en reacción a los cambios de política monetaria de la Fed pueden tener una valiosa retroalimentación tras un cambio, Miran dijo que "yo diría que el comportamiento del mercado de bonos el año pasado corroboró mi argumento, y este año hasta ahora lo hace de nuevo", apoyando "mi argumento" a favor de un rápido ritmo de relajación.

Miran es partidario de una senda de recortes de tasas mucho más agresiva que la de sus colegas en lo que queda de año. (Reporte de Michael S. Derby. Editado en Español por Manuel Farías)