Miran, de la Fed, dice que datos refuerzan argumento para un recorte de tasas: entrevista Fox Business

14 nov (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo el viernes que los últimos datos económicos han reforzado el argumento para que el banco central recorte las tasas de interés.

Desde la reunión de política monetaria de la Fed de septiembre, "creo que todos los datos que hemos obtenido han tenido un sesgo expansivo", dijo Miran en una entrevista televisiva con Fox Business.

"Los datos de inflación han sido mejores de lo que esperábamos", dijo, añadiendo que los datos del mercado laboral se han debilitado. "Todo eso debería hacernos más expansivos, no menos expansivos" a la hora de volver a bajar las tasas de interés, agregó.

(Reporte de Michael S. Derby; Editado en Español por Manuel Farías)