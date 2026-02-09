Miran de la Fed dice que debilidad del dólar no está influyendo en opciones de política monetaria

9 feb (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, dijo el lunes que la debilidad del dólar no es un problema importante para el banco central en este momento.

El tipo de caída del dólar "no tiene mucha importancia para la inflación de los consumidores" y solo la tendría si fuera muy drástica, dijo Miran en una intervención en la Questrom School of Business de la Universidad de Boston.

En lo que respecta a la caída del dólar, "no lo considero algo que haya tenido consecuencias significativas para la política monetaria hasta ahora", añadió. (Reporte de Michael S. Derby. Editado en español por Javier López de Lérida)