Miran de la Fed dice que espera recorte de tasas de 150 puntos básicos este año

WASHINGTON, 5 ene (Reuters) -

Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal cuyo mandato finaliza a fines de enero, dijo el jueves que espera recortes de 150 puntos básicos en las tasas de interés este año para impulsar el mercado laboral estadounidense.

Miran declaró al programa Surveillance de Bloomberg Television que las autoridades de la Fed tienen margen para seguir reduciendo las tasas, dada su opinión de que la inflación subyacente probablemente se sitúe en el 2,3%.

"Estoy buscando alrededor de un punto y medio de recortes. Gran parte de ello se debe a mi visión de la inflación", dijo Miran. "La inflación subyacente se sitúa dentro del ruido de nuestro objetivo, y eso es un buen indicio de hacia dónde se dirige la inflación general a medio plazo".

Los comentarios de Miran ofrecieron una visión más precisa de su objetivo de recortes de tasas este año, después de que el martes afirmó en Fox Business Channel que "bastante más de 100 puntos básicos de recortes van a estar justificados este año".

(Reporte de Andrea Shalal y Katharine Jackson; editado en español por Carlos Serrano)