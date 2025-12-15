Miran de la Fed dice que inflación actual no refleja la oferta y la demanda de la economía

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 15 dic (Reuters) -

La actual inflación por encima del objetivo no refleja la dinámica subyacente de la oferta y la demanda, que está generando aumentos de precios mucho más cercanos al objetivo del 2% del banco central, declaró el lunes el gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran, afirmando que "los precios vuelven a ser estables".

El último informe sobre la inflación en Estados Unidos mostró que la medida preferida por la Fed aumentó a un ritmo anual del 2,8%, frente al objetivo del 2% de la entidad.

No obstante, Miran argumentó que hay un componente retrospectivo en el dato, que no refleja una desaceleración en curso en los alquileres, mientras que otros factores que se suman a ella, incluyendo las comisiones de gestión de cartera que se basan en los altos precios actuales de los activos, no reflejan el ritmo subyacente de los aumentos de precios.

"El exceso de inflación medida no refleja la dinámica actual de la oferta y la demanda. La inflación subyacente es indicativa de un desequilibrio entre la oferta y la demanda que se produjo hace dos o cuatro años, no hoy", dijo Miran en comentarios preparados para su entrega en la Universidad de Columbia. "Dados los desfases de la política monetaria, tenemos que hacer política para 2027, no para 2022".

Una vez despojados de esos factores, Miran indicó que estima que "la inflación subyacente se sitúa por debajo del 2,3%, cerca de nuestro objetivo. Mantener una política innecesariamente restrictiva por un desequilibrio de 2022, o por artefactos del proceso de medición estadística, provocará pérdidas de empleo".

Miran disintió de la decisión de la Fed de la semana pasada de recortar las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual, prefiriendo un recorte mayor de medio punto. Es su tercera disidencia de este tipo desde que se unió al banco central estadounidense en septiembre, durante una licencia como asesor principal del presidente Donald Trump.

En la reunión de la semana pasada, dos de los colegas de Miran disintieron a favor de no recortar las tasas, ya que la inflación no ha progresado recientemente hacia el objetivo de la Fed, un hecho atribuido por muchas autoridades monetarias a unos aumentos de precios de los bienes que asocian con los aranceles de importación de la administración Trump.

Miran reconoció que no tiene una explicación completa de por qué la inflación es tan alta como lo es en este momento y, en particular, de por qué los precios de los bienes están aumentando. Sin embargo, señaló que su análisis de los datos recientes indica que no se debe a los aranceles.

"Acepto que no sé qué está impulsando una mayor inflación de bienes actualmente", dijo Miran, pero permitió la "desagradable posibilidad" de que se esté "asentando" en un nivel más alto que antes de la pandemia.

"Las familias estadounidenses siguen con razón angustiadas" por la reciente inflación y "descontentas con la asequibilidad", comentó Miran. Pero "ahora los precios vuelven a ser estables, aunque a niveles más altos. La política debe reflejarlo".

(Editado en español por Carlos Serrano)