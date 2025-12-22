Miran, de la Fed, dice que probablemente se quedará hasta que se cubra su puesto: Bloomberg

22 dic (Reuters) - El gobernador de la Fed, Stephen Miran, dijo el lunes que es probable que permanezca en la Junta de Gobernadores del banco central más allá de la expiración de su mandato, hasta que la persona a quien el presidente Donald Trump¹ nomine como próximo presidente de la Reserva Federal sea confirmado por el Senado.

"Si nadie es confirmado en mi puesto para el 31 de enero, asumo que me quedaré", dijo Miran en una entrevista en Bloomberg Television.

Miran se incorporó a la Fed en septiembre tras ser nombrado por Trump¹ para cumplir los pocos meses que le quedaban de un mandato de 14 años en el consejo después de que Adriana Kugler dimitiera como gobernadora de la Fed de forma inesperada en agosto. Su mandato expira el 31 de enero, pero Miran puede permanecer en el cargo hasta que el Senado confirme a su sucesor.

Trump¹ está sopesando a quién nombrar en la Fed como sucesor del presidente de la Fed, Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central expira en mayo. (Reportaje de Dan Burns; Editado en español por Juana Casas)