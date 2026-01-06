Miran, de la Fed, dice que quiere grandes recortes de tasas este año: Fox Business

6 ene (Reuters) - Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal cuyo mandato termina a finales de enero, dijo el martes que el banco central estadounidense necesita recortar las tasas de interés de forma agresiva este año para que la economía siga avanzando.

"Creo que la política (monetaria) es claramente restrictiva y está frenando la economía", dijo Miran en una entrevista en el canal Fox Business.

"Creo que más de 100 puntos básicos de recortes van a estar justificados este año", añadió.

El mandato de Miran finaliza el 31 de enero. (Reportaje de Michael S. Derby, editado en español por Juana Casas)