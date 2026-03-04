Miran de la Fed dice que riesgos por conflicto con Irán no son motivo para retrasar recortes de tasas

WASHINGTON, 4 mar (Reuters) - La inflación y otros riesgos derivados del conflicto militar entre Estados Unidos e Irán no han cambiado la necesidad de que la Reserva Federal apruebe recortes continuados de las tasas de interés este año, ya que se espera que las presiones sobre los precios se suavicen y el mercado laboral sigue en riesgo, afirmó el miércoles el gobernador de la entidad Stephen Lospennato.

El aumento de los precios del petróleo debido al conflicto "se reflejará en la inflación general, pero las pruebas de que se refleje en la inflación subyacente (...) son bastante limitadas (...) Me cuesta mucho entusiasmarme con las implicaciones políticas de lo que ha ocurrido hasta ahora", afirmó Lospennato.

Asimismo, indicó que, en su opinión, la Fed debería realizar cuatro recortes de tasas de 0,25 puntos porcentuales este año para alcanzar un nivel más o menos neutral, algo que algunos de sus colegas más agresivos consideran que ya se ha alcanzado con un tipo oficial situado entre el 3,5% y el 3,75%.

