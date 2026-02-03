Miran, de la Fed, dice que sigue queriendo recortes de tipos este año
NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) -
Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal, siguió defendiendo una agresiva bajada de los tipos de interés por parte del banco central estadounidense este año, en una entrevista concedida el martes a Fox Business Network.
"Probablemente espero recortes de los tipos de interés de algo más de un punto a lo largo del año", dijo Miran.
Sus declaraciones se produjeron después de que el presidente Donald Trump anunciara que el exgobernador de la Fed Kevin Warsh para dirigir el banco central. (Información de Michael S. Derby; edición de Alison Williams; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)