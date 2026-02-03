Miran, de la Fed, dice que sigue queriendo recortes de tipos este año

NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) -

Stephen ⁠Miran, gobernador ⁠de la Reserva Federal, siguió defendiendo ⁠una ‌agresiva bajada ​de los tipos ​de interés por parte ‌del banco ‌central estadounidense ​este año, en una entrevista concedida el martes a Fox Business Network.

"Probablemente espero recortes de ⁠los tipos de interés ​de algo más de un punto a lo largo del año", dijo Miran.

Sus declaraciones ⁠se produjeron después de que ​el presidente Donald Trump anunciara que el exgobernador ‍de la Fed Kevin Warsh para dirigir el banco central. (Información de Michael ​S. Derby; edición de Alison Williams; editado en español por ‍Benjamín Mejías Valencia)