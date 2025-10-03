Miran, de la Fed, reitera su llamado a fuertes recortes de tasas: Bloomberg TV
- 1 minuto de lectura'
Por Michael S. Derby
3 oct (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, volvió a abogar el viernes por una política monetaria mucho más flexible, y dijo que los notables cambios en la economía sugieren que el nivel actual de las tasas de interés es demasiado alto.
"Mi opinión es que si la política monetaria está desajustada, hay que ajustarla a un ritmo razonablemente rápido", dijo Miran en una entrevista en Bloomberg.
En lo que respecta a la actual política de tasas de interés de los bancos centrales, "aún no hemos llegado a un punto en el que, si se mantiene un día más, sea una crisis, pero si se mantiene un año más, sí, creo que tenemos problemas entre manos". (Reportaje de Michael S. Derby, editado en español por Natalia Ramos)
