Miran de la Fed: renovada tensión comercial EE.UU.-China es nuevo riesgo para perspectivas crecimiento
- 1 minuto de lectura'
WASHINGTON, 15 oct (Reuters) - Las renovadas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China plantean nuevos riesgos a la baja para las perspectivas económicas, lo que hace más urgente la necesidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés de referencia, dijo el miércoles el gobernador del banco central Stephen Miran.
"Tenemos que reconocer que ahora hay una cierta diferencia respecto a donde pensábamos que estaban las cosas hace una semana", antes de que China anunciara nuevas restricciones a la exportación de minerales de tierras raras críticos para la fabricación de alta gama, dijo Miran en el Foro CNBC Invest in America.
"Ahora hay más riesgo a la baja que hace una semana, y nos incumbe a nosotros, como responsables de política monetaria, reconocer que eso debe reflejarse en la política monetaria (...) Se hace aún más urgente que lleguemos rápidamente a un lugar más neutral en la política". (Editado en español por Javier Leira)
Otras noticias de Reserva Federal
- 1
El curioso spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”
- 2
El extraño momento que vivió Scaloni en plena conferencia de prensa de Argentina vs. Puerto Rico
- 3
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
- 4
El testimonio de uno de los choferes de aplicación tras la pelea con taxistas en Aeroparque