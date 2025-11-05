Miran de la Fed sigue presionando en favor de rebaja de tasas: Yahoo Finanzas
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
5 nov (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran reiteró el miércoles que cree que el nivel actual de las tasas de interés de corto plazo está creando riesgos para la economía.
"Creo que la política es demasiado restrictiva y que estamos demasiado sobre donde estarían las tasas neutrales", dijo Miran en una entrevista en el sitio web de Yahoo Finanzas.
"Dada la situación del mercado laboral, creo que seguir aplicando una política tan restrictiva" es algo que "entrañaría riesgos innecesarios", dijo, añadiendo que, salvo sorpresa, tendría sentido volver a bajar las tasas en diciembre. (Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)
Más leídas
- 1
Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
- 2
La ruta del Mercosur será operada por viejos conocidos de la obra pública a cambio de $3500 de peaje cada 100 kilómetros
- 3
Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información
- 4
Comodoro Rivadavia: un fiscal negó a hacerse el control de alcoholemia y amenazó a los agentes de tránsito