Miran de la Fed ve inapropiado comentario de bancos centrales extranjeros sobre situación de Powell

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - El gobernador de la Reserva Federal Stephen Miran dijo a una audiencia europea el miércoles que los comentarios de los bancos centrales extranjeros en defensa del presidente de la Fed, Jerome Powell, son inapropiados, y desestimó las preocupaciones sobre la resistencia de las instituciones estadounidenses como "gente que escribe cosas para conseguir clics".

"No creo que sea apropiado que los banqueros centrales se involucren en asuntos que no son de política monetaria en su propio país, y creo que es aún menos apropiado en otros países", comentó Miran en un foro económico en Grecia cuando se le preguntó sobre una carta que los responsables a cargo de la política monetaria de Europa y otros países escribieron en apoyo de Powell.

El jefe de la Fed está bajo amenaza de una acusación penal, un acontecimiento que suscitó preocupaciones sobre la independencia de la entidad.

"Las instituciones en Estados Unidos son muy, muy fuertes, y lo que importa al final del día es si la política es buena o mala (...) No es algo que me preocupe en absoluto (...) Es una historia de gente que escribe cosas para conseguir clics", señaló. (Reporte de Howard Schneider; editado en español por Carlos Serrano)