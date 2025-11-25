Miran de la Fed vincula aumento del desempleo en EE. UU. a la actual política monetaria: Fox Business
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
25 nov (Reuters) -
El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, vinculó el martes el deterioro del mercado laboral a la situación actual de la política de tasas de interés del banco central estadounidense.
"Tenemos que reconocer que la tasa de desempleo ha ido subiendo, y eso es consecuencia de una política monetaria demasiado restrictiva", dijo Miran en una entrevista en Fox Business.
"Mi preocupación es que si no seguimos recortando las tasas y lo hacemos a un ritmo razonablemente rápido", la tasa de desempleo seguirá subiendo, añadió en la entrevista.
(Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)
