Miran de la Fed vincula aumento del desempleo en EE. UU. a la actual política monetaria: Fox Business

25 nov (Reuters) -

El gobernador de la Reserva Federal, Stephen Miran, vinculó el martes el deterioro del mercado laboral a la situación actual de la política de tasas de interés del banco central estadounidense.

"Tenemos que reconocer que la tasa de desempleo ha ido subiendo, y eso es consecuencia de una política monetaria demasiado restrictiva", dijo Miran en una entrevista en Fox Business.

"Mi preocupación es que si no seguimos recortando las tasas y lo hacemos a un ritmo razonablemente rápido", la tasa de desempleo seguirá subiendo, añadió en la entrevista.

(Reporte de Michael S. Derby; editado en español por Carlos Serrano)