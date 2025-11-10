Miran de la Fed vuelve a pedir una gran rebaja de tasas

10 nov (Reuters) - La Reserva Federal debería recortar las tasas de interés en medio punto porcentual en diciembre, dado el debilitamiento del mercado laboral y la desaceleración de la inflación, dijo el lunes el gobernador Stephen Miran.

"Tenemos nuevos datos de inflación que son mejores de lo esperado, lo que nos haría pensar que sería razonable ser paulatinamente más expansivos que en el FOMC de septiembre", cuando la mediana de los responsables de política monetaria consideró que tres recortes de tasas de un cuarto de punto serían apropiados para fines de año, dijo Miran a CNBC.

La Fed recortó su tasa oficial en un cuarto de punto tanto en septiembre como en octubre, pero Miran indicó que el desempleo está subiendo "porque la política monetaria es demasiado restrictiva, por lo que es imperativo que la ajustemos, que sigamos calibrándola a la baja para evitar que esa restricción de la economía eleve aún más la tasa de desempleo".

(Reporte de Ann Saphir; editado en español por Carlos Serrano)