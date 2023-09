La nadadora Mireia Belmonte asegur√≥ este jueves que el beso de Luis Rubiales, actualmente suspendido por la FIFA como presidente de la Real Federaci√≥n Espa√Īola de F√ļtbol (RFEF), a la futbolista Jenni Hermoso "no se puede justificar" y lament√≥ que vaya a "empa√Īar" el Mundial conquistado por la selecci√≥n espa√Īola, al que pidi√≥ darle "valor".

"Me da mucha pena que una pol√©mica como la del tema Rubiales tenga que empa√Īar el logro de la selecci√≥n espa√Īola femenina de f√ļtbol. Lo que pas√≥ no se puede justificar", asever√≥ la campeona ol√≠mpica en R√≠o 2016 a preguntas de los medios en la presentaci√≥n del 'Open Promesas Mireia Belmonte by Hyundai' en el CSD.

Adem√°s, la deportista espera que, tras el beso de Rubiales a Hermoso durante la entrega de medallas que les acreditaba como campeonas del mundo, se d√© "valor" a lo que han conseguido, "porque no es f√°cil conseguir un Mundial". "Y m√°s en el f√ļtbol, donde tienen m√°s protagonismo los hombres, y deber√≠amos darle m√°s a las mujeres", zanj√≥.