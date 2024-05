Miriam Blasco: "Me di cuenta de que mi oro olímpico era histórico cuando vi que era una pregunta del Trivial"

La exjudoca Miriam Blasco, primera deportista española en ganar un oro olímpico para España, en los Juegos de Barcelona 1992, se dio cuenta de que su presea era "histórica" cuando le dijeron que era "una pregunta del Trivial" --juego de preguntas de cultura general--, y tampoco olvida la "camaradería" que se generó entre el equipo español en un evento en casa que le dio "alas" de cara a competir.

"Amigos para siempre, nos une algo, hay algo muy especial porque además hablando con compañeros que han ido a otros Juegos dicen que no se creó esa camaradería, el haber competido en los Juegos en España y cómo se vivieron, creo que al final la canción lo marca todo, el 'amigos para siempre'", rememoró Blasco en una entrevista a Europa Press en relación a la canción que popularizaron 'Los Manolos' para esa cita.

La vallisoletana, de 60 años, fue una de los más de 200 deportistas homenajeados por el Comité Olímpico Español (COE) y los Reyes de España en un acto celebrado en la sede del organismo en Madrid el pasado viernes 26 de abril. La exdeportista fue una de las pioneras del deporte español al colgarse en Barcelona 92 la primera medalla olímpica para el deporte femenino español, que encima fue de oro, en la categoría de -56 kg.

Una hazaña que le genera "orgullo" y le hace ver que está "en la historia" del deporte nacional, aunque quiso resaltar el papel de todas las mujeres que compitieron en los Juegos de la ciudad catalana. "Fuimos las mujeres de Barcelona. Coincidió el día (31 de julo de 1992), pero Barcelona fue algo especial y ahí se abrieron muchas puertas", recordó.

"Me di cuenta más tarde de que fui y fuimos pioneros en el deporte español. Me acuerdo cuando me dijeron lo de la pregunta del trivial, era una pregunta del Trivial. Me pareció como algo ya más histórico, pero sobre todo cuando ves a la gente joven que te ve como referente o que le has inspirado, eso me parece que fue cuando hice un clic, cuando dije 'ostras, esta medalla es más que sólo una medalla'", confesó.

La exjudoca, que ganó el oro después de que su entrenador, Sergio Cardell, falleciera justo antes del evento, también fue campeona (1991) y tercera del mundo (1989), y sumó otras cinco preseas a nivel Europeo entre los años 1988 y 1994 (un oro, una plata y tres bronces).

Aunque nada es comparable con la experiencia vivida en unos Juegos. "Recuerdo la Villa Olímpica impresionante, veías a todos los jugadores de la NBA, gente de diferentes países, era cada día era como un espectáculo. Y luego el competir en casa, con mucho más apoyo. Hubo compañeros que dijeron que eso les presionó mucho más, pero a mí estar en casa me dio alas", reveló.

"desde el primer momento me enamoré del judo, forma parte de mi vida"

Blasco, que en 2015 se casó con la rival a la que venció en la final olímpica en 1992, la británica Nicola Fairbrother, eligió el judo casi por azar. "Éramos nueve hermanos, a dos los pusieron a hacer gimnasia, otros dos hicimos judo...", relató.

"Y desde el principio me enamoré de este deporte, disfruté mucho, y eso que en mi época no había niñas haciendo judo, yo competía con niños", rememoró. "El deporte forma parte de mi vida porque me encanta, también monto en bicicleta de montaña, es algo que forma parte de mi vida", agregó Blasco.

La exjudoca, galardonada con el Premio Reina Sofía en 1991 y 1992 y con la Medalla de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en 1994, también vivió los Juegos de Atlanta (Estados Unidos) en 1996, aunque como entrenadora. En un rol en el que "se sufre más".

"Cuando eres competidora depende de ti, pero cuando eres entrenadora, desde la silla, muchas veces cuesta más. Pero es verdad que es muy bonito ver también los triunfos de tus alumnas", expresó la exdeportista.

A menos de 100 días para los Juegos de París 2024, que celebran su ceremonia inaugural el 26 de julio, Blasco deseó que el Equipo Español supere en la capital francesa las 22 medallas conquistadas Barcelona, que sigue siendo el mejor resultado de España en este evento. "Tendría que ser porque estemos hablando de 32 años y si no, algo hay que hacer", reflexionó.

Además, el judo español tiene la meta de volver a subirse al 'cajón' olímpico por primera vez desde Sydney 2000, con Isabel Fernández como última medallista nacional en unos Juegos, tras su oro en categoría -57 kg. "En los Juegos anteriores, Niko Sherazadishvili era doble campeón del mundo, pero esa es la presión muchas veces... Y sobre todo en judo, en un segundo puedes perder, como se te vaya un poco la cabeza...", analizó sobre una de las opciones de presea para España, que fue séptimo en -90 kg en Tokio.

"Hay gente joven que no tiene la responsabilidad que tiene Niko, que también tiene mucha más experiencia y sabe trabajar más la presión. Pero tenemos a judocas fantásticos. Estoy segura y espero que sí", concluyó Blasco.