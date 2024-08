Miroslaw, escaladora de velocidad, gana el oro 2 días después de batir 2 veces récord mundial

LE BOURGET, Francia (AP) — Dos récords mundiales, un oro olímpico.

La polaca Aleksandra Miroslaw coronó su actuación dominante en los Juegos de París al ganar el oro en escalada de velocidad femenina el miércoles.

Fue su primera medalla olímpica después de quedarse a las puertas del podio con un cuarto puesto en Tokio, hace tres años.

El oro llegó dos días después de que rompió dos veces el récord mundial femenino, que ahora es de 6,06 segundos.

“Esto significa mucho”, dijo Miroslaw. “Es la primera vez que hago escalada de velocidad y también la primera vez aquí. Tengo mi bandera y estaba de pie en el podio, escuchando mi himno nacional. Fue simplemente increíble”.

Ganó la final en 6,10, superando el tiempo de 6.18 de la china Deng Lijuan, medallista de plata. La polaca Aleksandra Kalucka ganó el bronce.

“Fue una final reñida”, dijo Miroslaw, medallista de bronce en el campeonato mundial de 2023. “Sólo me concentré en mí misma y en mi carrera. No miré hacia el lado derecho, ni hacia los tiempos, solo me concentré en mí misma”.

Miroslaw rompió el récord mundial femenino por primera vez en los Juegos de Tokio y, desde entonces, lo ha hecho otras nueve veces.

La escalada deportiva debutó en Tokio con una prueba combinada que incluía velocidad, boulder y plomo. En París, se entregó una medalla para la velocidad y otra para el boulder y el plomo combinados.

“No significa que fuera más fácil”, dijo Miroslaw, de 30 años. “Pero después de Tokio me concentré en los Juegos Olímpicos de París y en hacer mi trabajo lo mejor que puedo”.

