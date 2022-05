Mirren y Ford protagonizan precuela de "Yellowstone"

Helen Mirren en la 14ta gala anual de Women of Worth de L'Oreal Paris el 4 de diciembre de 2019 en Nueva York, a la izquierda, y Harrison Ford en el estreno de "Star Wars: The Rise of Skywalker" en Los Ángeles el 16 de diciembre de 2019. Mirren y Ford protagonizarán una serie de Paramount+ titulada provisionalmente “1932”, que se une a “1883” como parte de lo que el servicio de streaming llama la “historia de origen” de su serie dramática “Yellowstone”. (Foto AP)