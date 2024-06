Misa Rodríguez: "Del Mundial salió una Misa aún mejor y con mucha confianza"

La portera de la selección española Misa Rodríguez recalcó este lunes que todo lo que le pasó en el pasado Mundial, cuando perdió la titularidad tras la derrota ante Japón (4-0), provocó que saliese "mejor y con mucha confianza", y se mostró ilusionada de poder ocupar la portería ante Dinamarca por jugar en su "tierra".

"El partido de Japón para mí ya es pasado y de esa Misa salió una aún mejor y con mucha confianza. Todo lo que me pasó en el pasado me hizo crecer y me ha ayudado a mejorar, a no darme por vencida y ojalá que este martes sea un partido muy bonito, que consigamos los tres puntos y podamos clasificarnos para el Europeo", señaló Misa Rodríguez en rueda de prensa.

Pese a su comparecencia ante los medios y a ser canaria, no sabe si será titular ante Dinamarca. "Cualquier persona que sea canaria, que sea de Tenerife, de cualquiera de las islas, quiere jugar en su tierra. Estoy preparada, siempre al 200 por 100 a disponibilidad de la seleccionadora y del equipo. Y si en este caso al final Montse (Tomé, seleccionadora) decide que pueda jugar, estoy preparadísima", admitió.

En este sentido, espera ante Dinamarca "un partido duro" pese al 0-2 del pasado viernes "con un gol de penalti y uno a balón parado". "Es verdad que tenemos que finalizar más. Al final, Dinamarca supo defender bien, tuvo varios ataques que fueron muy buenos y esperamos un partido igual, que ellas vayan a presionar arriba en algunos momentos y que estén defendiendo el partido. La clave está en tirar lo máximo que podamos con nuestro juego y que hagamos muchos goles", detalló.

"Para mí, al final, significa mucho (jugar en Canarias). Yo cuando jugaba en el Femarguín en Gran Canaria siempre soñaba con poder ver partidos o jugadores que juegan en la Península y que no tenía la suerte de poder verlos cada fin de semana", señaló Misa Rodríguez en rueda de prensa.

Por este motivo, que la campeona del mundo juegue en Santa Cruz de Tenerife es "para muchas niñas un orgullo". "Pueden vernos más de cerca y, bueno, me acuerdo mucho de mi familia que va a poder venir Y estoy segura que vamos a ir al estadio y que nos van a animar y por eso estoy muy contenta", confesó.

Para la guardameta, es "muy difícil" dar el salto desde las islas a la Península. "A mí me costó bastante y pensaba que no llegaría. Es verdad que en Gran Canaria falta un equipo en Primera y en Tenerife está el Granadilla y tienen la suerte de tener jugadoras de Tenerife que puedan crecer en un equipo y poder soñar con jugar en Primera", indicó.

"Espero que algún día suba a algún equipo de Gran Canaria. Hay mucho, mucho talento canario y ojalá, estoy segura de que van a llegar muchas porque como el talento canario hay muy poco, pero cuando sale, al final, deslumbra", añadió Rodríguez.

Por ello, le diría "a todas esas niñas que crean". "Yo me fui un poco tarde de la isla, con 17 años y jamás pensaba que con esa edad podía haber salido a Península. En este caso, cuando menos te lo esperas, te llega la oportunidad", apuntó.

"Entonces lo único que puedo decir es que al final crean, que sigan trabajando, que en cualquier momento, de un día para otro la vida puede cambiarles como me cambió a mí y sobre todo que sean constantes en el sueño que tengan, en el entrenamiento de cada día y que al final no se den por vencidas porque algún día seguro que puede llegar el sueño", subrayó Misa, que evitó hablar de su futuro porque tiene "un objetivo precioso" que es sellar su clasificación para la Eurocopa.

Europa Press