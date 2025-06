Misiles iraníes atacan Israel, incluyendo un “impacto directo” en un hospital, según rescatistas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El principal hospital del sur de Israel sufrió un impacto directo el jueves por un misil iraní, y sufrió "daños extensos", según funcionarios.

El Centro Médico Soroka es el principal hospital en el sur de Israel.

Un portavoz del Centro Médico Soroka en Beer Sheba dijo que el hospital sufrió "daños extensos" en diferentes áreas y que varias personas resultaron heridas en el ataque. El hospital ha solicitado que la gente no acudiera al lugar para recibir tratamiento.

El hospital cuenta con más de 1000 camas y proporciona servicios a aproximadamente un millón de residentes del sur de Israel, según el sitio web del hospital.

El ataque ocurrió mientras Israel atacaba el reactor de agua pesada de Arak en Irán, informó la televisión estatal iraní el jueves.

El reporte señaló que "no hay peligro de radiación en absoluto". Un reportero de la televisión estatal iraní, en vivo desde la cercana ciudad de Khondab, dijo que la instalación había sido evacuada y que no hubo daños en las áreas civiles alrededor del reactor.

Israel había advertido el jueves por la mañana que atacaría la instalación e instó al público a abandonar la zona.

El Ejército israelí dijo que la ronda de ataques aéreos del jueves tuvo como objetivo Teherán y otras áreas de Irán, sin dar más detalles. Más tarde dijo que Irán lanzó una nueva andanada de misiles contra Israel y pidió al público que se refugiara.

El séptimo día de ataques aéreos de Israel sobre Irán se produjo un día después de que el líder supremo de Irán rechazara las llamadas de Estados Unidos a rendirse y advirtiera que cualquier participación militar de los estadounidenses causaría "daños irreparables para ellos". Israel también levantó algunas restricciones sobre la vida diaria, sugiriendo que la amenaza de misiles de Irán en su territorio estaba disminuyendo.

Hasta ahora, la campaña de Israel ha tenido como objetivo el sitio de enriquecimiento de Irán en Natanz, talleres de centrifugadoras alrededor de Teherán y un sitio nuclear en Isfahan. Sus ataques también han matado a altos generales y científicos nucleares.

Un grupo de derechos humanos iraní con sede en Washington dijo que al menos 639 personas, incluidos 263 civiles, han sido asesinadas en Irán y más de 1300 han resultado heridas. En represalia, Irán ha lanzado unos 400 misiles y cientos de drones, matando al menos a 24 personas en Israel e hiriendo a cientos. Algunos han impactado en edificios de apartamentos en el centro de Israel, causando graves daños.

El reactor de agua pesada de Arak está a 250 kilómetros (155 millas) al suroeste de Teherán.

El agua pesada ayuda a enfriar los reactores nucleares, pero produce plutonio como subproducto que potencialmente puede ser utilizado en armas nucleares.

Eso proporcionaría a Irán otro camino hacia la bomba más allá del uranio enriquecido, si decidiera desarrollar el arma. Irán había acordado bajo su acuerdo nuclear de 2015 con las potencias mundiales rediseñar la instalación para aliviar las preocupaciones de proliferación. En 2019, Irán puso en marcha el circuito secundario del reactor de agua pesada, lo que en ese momento no violaba el acuerdo nuclear de 2015 de Teherán con las potencias mundiales. En ese momento, Reino Unido estaba ayudando a Irán a rediseñar el reactor de Arak para limitar la cantidad de plutonio que produce, reemplazando a Estados Unidos, que se había retirado del proyecto después de la decisión del presidente Donald Trump en 2018 de retirar unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, ha instado a Israel a no atacar las instalaciones nucleares iraníes. Según reportes, los inspectores del OIEA visitaron Arak por última vez el 14 de mayo. Debido a las restricciones que Irán impuso a los inspectores, el OIEA ha dicho que perdió la "continuidad del conocimiento" sobre la producción de agua pesada de Irán, lo que significa que no pudo verificar absolutamente la producción y el stock de Teherán. Como parte de las negociaciones en torno al acuerdo de 2015, Irán acordó vender su agua pesada a Occidente para cumplir con los términos del acuerdo. Incluso Estados Unidos compró unas 32 toneladas de agua pesada por más de US$8 millones en un acuerdo. Ese fue uno de los temas que atrajo críticas de los opositores al acuerdo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.