Misiles iraníes sacuden ciudades del Golfo y obligan a residentes a huir

Una andanada de ataques iraníes causó caos en el Golfo el sábado, rompiendo la imagen de tranquilidad tan valorada por los ricos gobernantes de esta región petrolera.

Misiles surcaron los cielos despejados del desierto mientras columnas de humo se elevaban desde bases estadounidenses en Manama y Abu Dabi, y fuertes explosiones sacudían las ventanas de los rascacielos en Dubái.

Dos testigos presenciaron una explosión en la famosa isla artificial The Palm en Dúbai, donde las autoridades informaron de cuatro heridos.

Uno de los testigos afirmó que vio una columna de humo negro que se elevaba de un hotel del lugar y escuchó ambulancias que se dirigían a la zona.

En Catar decenas de personas huyeron en pánico cuando un misil en caída se estrelló en un barrio residencial, estallando en una bola de fuego al impactar contra la calle.

Y en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, unos golfistas que disfrutaban de una tranquila partida quedaron atónitos al ver decenas de proyectiles cruzando el cielo.

Las monarquías del Golfo han trabajado intensamente para mantenerse al margen de los conflictos de Oriente Medio, confiando en su estabilidad para atraer negocios, comercio y turismo.

Estos firmes aliados de Estados Unidos también cultivan cuidadosamente sus relaciones con Irán, su poderoso vecino chiíta.

Arabia Saudita, un peso pesado rival, restableció relaciones con Teherán tras una ruptura de siete años en 2023.

Dada su reputación de calma, los ataques repentinos del sábado contra bases militares estadounidenses causaron una conmoción generalizada entre las diversas poblaciones del Golfo, compuestas en gran parte por expatriados.

En la capital de Baréin, Manama, los residentes fueron evacuados apresuradamente del distrito de Juffair, donde se encuentra la base de la Quinta Flota de la Marina estadounidense, alcanzada durante el ataque.

"Cuando oímos los sonidos, gritamos de miedo", dijo Jana Hassan, una estudiante de 15 años que visitaba a una amiga en la zona.

"No sabíamos qué hacer... Nunca olvidaré el sonido de esas fuertes explosiones", detalló.

En Dubái, el centro comercial de Oriente Medio, donde se encuentra el rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, los residentes miraban al cielo mientras los misiles lo cruzaban.

"Fue un estruendo y luego una explosión", indicó un residente a AFP, que pidió permanecer en el anonimato.