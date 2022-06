Misiles rusos sacuden el centro de kiev mientras los líderes del g7 se reúnen en europa

(Consolida información)

Por Tom Balmforth y Marko Djurica

KIEV/POKROVSK, Ucrania, 26 jun (Reuters) - Misiles rusos alcanzaron el domingo un bloque de apartamentos y un jardín de infancia en la capital ucraniana, Kiev, en ataques que el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó como "barbarie" mientras los líderes mundiales se reunían en Europa para discutir nuevas sanciones contra Moscú.

Hasta cuatro explosiones sacudieron el centro de Kiev durante la mañana, en el primer ataque de este tipo contra la ciudad en semanas. Dos explosiones más se escucharon en las afueras del sur de la ciudad más tarde, dijo un reportero de Reuters.

"Los rusos atacan Kiev nuevamente. Los misiles dañaron un edificio de apartamentos y un jardín de infancia", dijo Andriy Yermak, jefe de la administración del presidente.

Un fotógrafo de Reuters vio un gran cráter de explosión junto a un patio de recreo en un jardín de infantes privado que tenía las ventanas rotas.

El jefe de policía de Ucrania, Ihor Klymenko, dijo en la televisión nacional que cinco personas resultaron heridas y la policía dijo más tarde que una persona murió.

"Es más de su barbarie", dijo Biden, refiriéndose a los ataques con misiles, mientras los líderes del Grupo de las Siete (G7) democracias ricas se reunían para una cumbre en Alemania.

Mientras el conflicto territorial más grande de Europa desde la Segunda Guerra Mundial entra en su quinto mes, la alianza occidental que apoya a Kiev comenzó a mostrar signos de tensión a medida que los líderes se preocupan por el creciente costo económico, incluido el aumento de los precios de los alimentos y la energía.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que Occidente necesitaba mantener un frente unido contra el presidente ruso, Vladimir Putin.

"El precio de dar marcha atrás, el precio de permitir que Putin tenga éxito, de cortar grandes partes de Ucrania, de continuar con su programa de conquista, ese precio será mucho, mucho más alto", dijo a los periodistas.

Caídas estratégicas

La vida había vuelto a la normalidad en Kiev después de que la feroz resistencia detuviera los avances rusos en la primera fase de la guerra, aunque las sirenas de ataque aéreo suenan regularmente en toda la ciudad.

No ha habido bombardeos graves en Kiev desde principios de junio.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, dijo en la aplicación de mensajería Telegram que el ataque del domingo destruyó parcialmente un edificio de apartamentos de nueve pisos en el histórico distrito Shevchenkivskiy del centro de Kiev y provocó un incendio.

"Hay gente bajo los escombros", dijo Klitschko. "Han sacado a una niña de siete años. Está viva. Ahora están tratando de rescatar a su madre".

Un portavoz de la fuerza aérea ucraniana dijo que el ataque se llevó a cabo con entre cuatro y seis misiles de largo alcance disparados desde bombarderos rusos a más de 1.000 kilómetros de distancia en la región sureña rusa de Astrakhan.

Añadió que algunos de los misiles lograron ser derribados.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que había utilizado armas de alta precisión para atacar los centros de entrenamiento del ejército ucraniano en las regiones de Chernihiv, Zhytomyr y Lviv, una aparente referencia a los bombardeos informados por Ucrania el sábado.

No hubo comentarios inmediatos sobre los ataques del domingo en Kiev.

También se escucharon explosiones el domingo en la ciudad central de Cherkasy, que hasta ahora no ha sido tocada en gran medida por los bombardeos, dijo el gobernador regional Oleksandr Skichko en Telegram.

Rusia niega haber atacado a civiles, pero Ucrania y Occidente acusan a las fuerzas rusas de crímenes de guerra en una conflicto que ha causado la muerte de miles de personas, hizo que millones huyeran de Ucrania y destruyó ciudades.

La estratégica ciudad del campo de batalla oriental de Sievierodonetsk cayó en manos de las fuerzas prorrusas el sábado después de que las tropas ucranianas se retiraran, diciendo que ya no había nada que defender en la ciudad en ruinas después de meses de feroces combates.

La caída de Sievierodonetsk es una gran derrota para Kiev, que busca mantener el control de la región oriental de Donbás, un objetivo militar clave para el Kremlin.

Moscú dice que las provincias de Luhansk y Donetsk en Donbás, donde ha respaldado los levantamientos desde 2014, son países independientes. Exige que Ucrania ceda todo el territorio de las dos provincias a las administraciones separatistas.

Cumbre del g7

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero en lo que el Kremlin llamó una "operación militar especial" que dijo que era necesaria para librar al país de peligrosos nacionalistas y garantizar la seguridad rusa. Kiev y Occidente descartan ese argumento y dicen que es un pretexto para apropiarse de tierras.

La guerra ha tenido un gran impacto en la economía global y la seguridad europea, elevando los precios de la gasolina, el petróleo y los alimentos, empujando a la Unión Europea a reducir la dependencia de la energía rusa e incitando a Finlandia y Suecia a buscar la membresía en la OTAN.

Naciones Unidas ha advertido que una guerra prolongada en Ucrania, uno de los principales exportadores de cereales del mundo, amenaza con provocar una crisis mundial de hambre.

Buscando apretar aún más los tornillos sobre Rusia, los países del G7 anunciaron una prohibición de importación de oro nuevo de Rusia cuando comenzaron su cumbre en los Alpes bávaros.

En tanto, los líderes de la OTAN celebrarán una cumbre los días 29 y 30 de junio en Madrid.

"fue un horror"

La caída de Sievierodonetsk el sábado, que alguna vez fue el hogar de más de 100.000 personas pero ahora es un páramo, transformó el campo de batalla en el este después de semanas en las que la enorme ventaja de Moscú en potencia de fuego solo había producido avances lentos.

La agencia de noticias rusa Interfax citó a un representante de los combatientes separatistas prorrusos diciendo que las fuerzas rusas y prorrusas también habían ingresado a Lysychansk a través del río.

Las dos ciudades eran las últimas urbes importantes en poder de las fuerzas ucranianas en el este.

El presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski, prometió en un discurso en video el sábado que Ucrania recuperaría las ciudades que perdió, incluida Sievierodonetsk.

"No tenemos una idea de cuánto durará, cuántos golpes, pérdidas y esfuerzos más se necesitarán antes de que veamos la victoria en el horizonte", dijo.

En la ciudad de Pokrovsk, en Donbás, controlada por Ucrania, Elena, una anciana de Lysychansk en silla de ruedas, se encontraba entre las docenas de evacuados que llegaron en autobús desde las áreas de primera línea.

"Lysychansk, fue un horror la última semana. Ayer no pudimos soportarlo más", dijo. "Le dije a mi esposo que si me muero, que por favor me entierre detrás de la casa".

(Reportes de corresponsales de Reuters; Escrito por Michael Perry y Alex Richardson. Editado en español por Marion Giraldo)