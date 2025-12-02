Misiles y drones rusos lanzados contra Ucrania aumentaron en noviembre (AFP)

LA NACION

Misiles y drones rusos lanzados contra Ucrania aumentaron en noviembre

Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques contra Ucrania en noviembre que durante el mes anterior, según un análisis de datos...

Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques contra Ucrania en noviembre que durante el mes anterior, según un análisis de datos ucranianos realizado por la AFP.

Las fuerzas rusas lanzaron 5.660 misiles y drones de largo alcance contra su vecino en noviembre, un aumento de 2% en relación a octubre, de acuerdo con una recopilación de las cifras proporcionadas diariamente por la Fuerza Aérea ucraniana.

Los ataques rusos apuntan principalmente a la red energética ucraniana.

Se trata de una presión importante, no solo psicológica sino también física, ejercida sobre nuestra población, con el único objetivo de quebrar a los ucranianos, declaró el lunes el presidente Volodimir Zelenski.

En represalia, Kiev lleva a cabo ataques contra depósitos de petróleo y refinerías rusas, para intentar reducir los ingresos de hidrocarburos que financian el esfuerzo bélico de Moscú.

