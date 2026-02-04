Misión advierte sobre "riesgo extremo" de violencia electoral en Colombia

Más de 300 municipios en Colombia, casi un tercio del territorio nacional, están bajo riesgo de violencia electoral para los comicios de 2026 en medio del recrudecimiento del conflicto armado, informó el miércoles la Misión de Observación Electoral (MOE).

El país elegirá este año nuevos congresistas y al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro, en unos comicios marcados por la presión violenta de los grupos armados ilegales principalmente en zonas rurales.

Un informe de esta organización civil asegura que 126 municipios se encuentran bajo "riesgo extremo" de violencia electoral, mientras otros 49 tienen alertas de posible fraude para los comicios legislativos del 8 de marzo.

En Colombia es común que los grupos financiados por el narcotráfico intenten influir sobre las candidaturas locales y comprar votos.

El informe hace énfasis en las amenazas contra las curules del Congreso reservadas para candidatos víctimas del conflicto, un sistema instaurado para su representación con el histórico Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

De los 126 municipios que elegirán a estos representantes especiales, 75 se encuentran bajo "alerta máxima".

Es un incremento "exponencial" de la violencia en comparación con las elecciones de 2022 que podría llegar "a exactamente los mismos niveles que teníamos" previos a la firma de paz, dijo a la AFP la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

"El camino recorrido se devolvió. En lugar de estar afianzando más territorio para la democracia lo que tenemos son más territorios en dominio de la ilegalidad", advirtió.

Las regiones con mayor riesgo son las fronteras con Ecuador y Venezuela, que concentran la mayor extensión de narcocultivos, y zonas del norte del país donde se realiza minería ilegal, explicó Barrios.

La mayoría de estos territorios están bajo el control de guerrillas y otros grupos narco como el principal cartel de Colombia, el Clan del Golfo.

Esa organización suspendió el miércoles las negociaciones de paz con el gobierno de Petro, después que el presidente acordara con su homólogo estadounidense Donald Trump atacar a su cabecilla narco.

Petro intentó sin éxito pactar la paz con los grupos armados desde su llegada al poder en 2022.

Actualmente la mayoría de conversaciones están detenidas o estancadas, mientras la oposición de derecha denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

Según encuestas, la izquierda es favorita para las presidenciales, aunque Petro no podrá reelegirse pues la ley colombiana lo prohíbe.