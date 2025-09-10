Misión china visitará estado brasileño afectado por brote de gripe aviar, dice CEO de JBS

SAO PAULO, 10 sep (Reuters) - Una delegación china visitará el estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, para verificar las condiciones sanitarias después de que un brote de gripe aviar denunciado por las autoridades desencadenó prohibiciones comerciales, según Gilberto Tomazoni, presidente ejecutivo de JBS SA.

En un evento del sector celebrado el miércoles, Tomazoni dijo que China podría reanudar la compra de productos avícolas brasileños, pero añadió que las negociaciones siguen pendientes tras el brote de gripe aviar en una granja comercial de pollos de Rio Grande do Sul en mayo. (Reporte de Roberto Samora; Escrito por Ana Mano; Editado en Español por Ricardo Figueroa)