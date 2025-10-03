Misión de la ONU en Líbano afirma que Israel lanzó granadas cerca de cascos azules

La Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul) afirmó este viernes que el ejército israelí lanzó la víspera granadas cerca de sus cascos azules, sin dejar heridos.

"Ayer, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron granadas cerca de los cascos azules que trabajaban junto a soldados libaneses para brindar seguridad a trabajadores civiles" en Marun al Ras, en el sur de Líbano, señaló la Finul en un comunicado.

La fuerza de la ONU instó al ejército israelí "a cesar los ataques contra o cerca de los cascos azules, civiles y soldados libaneses y permitirnos llevar a cabo nuestras tareas mandatadas sin obstrucciones".

