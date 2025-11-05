Misión de OEA pide garantizar el trabajo de autoridades electorales en Honduras

La misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras pidió este martes garantizar el trabajo de las autoridades electorales, tras un asedio judicial de la fiscalía.

Honduras realizará elecciones el 30 de noviembre para definir al presidente de la República, diputados y alcaldes. Unos 6 millones de hondureños están llamados a participar en los comicios que no cuentan con segunda vuelta.

La fiscalía, afín al gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, solicitó el lunes a la justicia retirar la inmunidad de dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral por supuestamente haber ordenado la inscripción ilegal de dos candidatos opositores para diputados.

Además, el ente judicial abrió una investigación la semana pasada por audios en los que supuestamente la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, el diputado Tomás Zambrano -ambos opositores-, y un militar no identificado, conversan sobre "alterar el voto popular" para afectar al oficialismo.

El caso de los audios provocó que Castro denunciara una conspiración para asestar un "golpe electoral" y elevó la tensión en la campaña política, en la que los principales candidatos presidenciales se acusan mutuamente de estar preparando un fraude.

La misión de la OEA expresó en un comunicado "su preocupación ante las acciones anunciadas por el Ministerio Público (fiscalía) que debilitan la autonomía de las autoridades electorales".

El grupo, encabezado por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, hizo un "llamado" a "las instituciones hondureñas, especialmente a los órganos de justicia", para que garanticen "la seguridad de todos los funcionarios electorales contra cualquier persecución derivada del ejercicio de sus funciones".

"Cualquier acción que ponga en peligro la confianza del pueblo en la democracia debe cesar de manera inmediata", demandó la misión de la OEA.

A la conflictividad electoral se agrega una solicitud del ejército para que el órgano electoral comparta las actas de los resultados de la elección presidencial, algo no estipulado en la Constitución.

La misión de la OEA "ha observado también acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral", añadió el grupo observador.

Según las encuestas, el derechista Salvador Nasralla del Partido Liberal, la candidata del gobernante partido Libre, Rixi Moncada, y el representante del PN, Nasry Asfura, están en un empate técnico.

En estos comicios también se vota por 128 escaños del Congreso, 298 gobiernos municipales y 20 miembros del Parlamento Centroamericano.

nl/hma/cjc