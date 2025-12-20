Misión de UE llama a no bloquear proclamación del nuevo presidente en Honduras

La misión electoral de la Unión Europea (UE) en Honduras llamó este sábado a evitar cualquier bloqueo contra la proclamación del nuevo presidente que será determinada al finalizar un recuento de votos de las elecciones del 30 de noviembre.

Delegados de los partidos políticos revisan desde el jueves unas 2.800 actas de votación con "inconsistencias" en un escrutinio especial de los comicios que se disputan el empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla.

Asfura, de 67 años y candidato del Partido Nacional, está arriba por apenas unos miles de votos. Su oponente también derechista, de 72 años y del Partido Liberal, asegura que están en juego medio millón de sufragios.

La misión de la UE "exhorta a todas las partes a que se abstengan de obstaculizar la declaratoria de los resultados" de las elecciones, que debe hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló el grupo en un comunicado publicado en X.

La instancia lamentó que el proceso se haya "visto socavado por una parálisis continua intencionada" que ha provocado "graves retrasos" en el calendario electoral, aunque señaló que "hasta ahora" el escrutinio se ha realizado de "forma transparente".

"Ahora que se está realizando el escrutinio especial, es fundamental que pueda llevarse a cabo sin interrupciones y sin la invalidación intencionada de actas para alterar los resultados de las elecciones presidenciales", advirtió.

El CNE tiene hasta el 30 de diciembre para anunciar al nuevo presidente hondureño.

Las elecciones en Honduras fueron sacudidas por Trump al apoyar a Asfura e indultar y liberar al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), antiguo líder del Partido Nacional y quien cumplía una pena de 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.

El viernes, el gobierno de Trump provocó una nueva intervención al revocar la visa al magistrado electoral Mario Morazán y negársela al consejero electoral Marlon Ochoa por supuestamente "obstaculizar" el proceso.

Ambos son considerados cercanos al gobierno de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, quien asegura que la "injerencia" de Trump forma parte de una trama para manipular la voluntad popular.

Ochoa dijo posteriormente en una rueda de prensa que considera que la elección es "fraudulenta" y adelantó que "ni con una pistola en la cabeza" validará la declaratoria del ganador.