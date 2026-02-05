Misión FMI visita Argentina para revisar metas: fuentes oficiales

Feb 5 (Reuters) - Una misión del Fondo Monetario Internacional llegó a Argentina para hacer una revisión de metas, dijeron el jueves fuentes oficiales del organismo multilateral de crédito.

"Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina", se dijo en Estados Unidos.

La delegación llegó al país austral en la mañana de este jueves.

