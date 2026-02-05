Misión FMI visita Argentina para revisar metas: oficial

Feb 5 (Reuters) - Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a Argentina el jueves para hacer una revisión de metas a un acuerdo firmado el año pasado, dijeron fuentes oficiales del organismo multilateral de crédito.

Argentina selló en abril de 2025 un acuerdo con el FMI por un crédito de US$20.000 millones, por el cual deberá cumplir una serie de objetivos.

"Como parte de nuestro compromiso continuo, una misión técnica del FMI, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, se encuentra actualmente en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo y la consulta del Artículo IV para Argentina", según información difundida por el organismo en Estados Unidos.

La delegación llegó al país austral el jueves por la mañana.

El Gobierno del presidente libertario Javier Milei se comprometió a alcanzar objetivos fiscales y a incrementar las reservas del banco central (BCRA), entre otros.

"Se compró (reservas) y acumuló un 15% más en enero. Creemos que estamos por encima de las expectativas de muchos economistas", dijo el miércoles una fuente oficial del BCRA.

"Acá se consiguió, creo que más de lo que el Fondo pidió. Esperemos que estén conformes también", sostuvo bajo condición de anonimato.

El BCRA acumula compras por unos US$1.300 millones en 2026.

(Reporte de Rodrigo Campos; Escrito por Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi y Lucila Sigal)