Misión olímpica para Klaebo: el récord absoluto de oros de invierno

Nadie le hizo sombra en el último Mundial de esquí de fondo y el noruego Johannes Klaebo aspira a repetir ahora en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, donde su misión será irse de Italia siendo el deportista con más oros de la historia en una cita invernal

Por ahora ese récord está en ocho títulos en Juegos Olímpicos de Invierno y lo comparten tres noruegos, dos esquiadores de fondo (Marit Bjorgen y Bjorn Daehlie) y un biatleta (Ole Einar Bjorndalen)

Klaebo (29 años) llega a Val di Fiemme, la sede de su deporte en estos Juegos, con cinco títulos olímpicos en su contador personal, dos logrados en Pekín 2022 y tres en Pyeongchang 2018

El récord absoluto parece más que posible, incluso probable, teniendo en cuenta que en el Mundial de Trondheim del año pasado hizo pleno llevándose todas las carreras en las que participó, cuatro en categoría individual y dos por equipos

A ello se suma que no tendrá que enfrentarse a Alexander Bolshunov, triple medallista de oro en Pekín 2022 y que no está autorizado a participar bajo bandera neutral en estos Juegos Olímpicos, pese a que lo intentó hasta el último momento incluso con un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS)

Todos los indicadores están por lo tanto en verde para la estrella noruega, que domina la clasificación general de la Copa del Mundo, después de haber logrado ya cinco globos de cristal de la general de su deporte (2018, 2019, 2022, 2023 y 2025)

En esta temporada superó además la barrera simbólica del centenar de victorias en pruebas de la Copa del Mundo y fijó un récord de títulos en el prestigioso Tour de Esquí en Italia

- Phelps, inalcanzable -

El esquí de fondo, especialmente popular en los países nórdicos donde nació, suele quedar a la sombra de su hermano alpino en las grandes citas internacionales, pero Klaebo se perfila como una de las potenciales superestrellas de estos Juegos

El récord de medallas sí que tendría que esperar a una próxima cita, ya que suma siete metales y Marit Bjorgen acumula quince

Teniendo en cuenta las citas olímpicas de verano, el hombre récord total es el exnadador estadounidense Michael Phelps, que entre Atenas 2004 y Rio 2016 se colgó 28 medallas y 23 de ellas fueron de oro