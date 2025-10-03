Misiones de la ESA siguen el cometa interestelar al otro lado del Sol

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ESA está aprovechando sus misiones interplanetarias para observar el cometa interestelar 3I/ATLAS desde puntos de observación mucho más estratégicos que la Tierra y su entorno.

El cometa fue avistado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el telescopio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Río Hurtado, Chile.

Desde entonces, la Tierra se ha ido alejando de 3I/ATLAS a medida que se acerca al Sol. El cometa se encuentra ahora al otro lado del Sol, lo que imposibilita su observación desde la Tierra.

Sin embargo, entre el 1 y el 7 de octubre, las sondas Mars Express y ExoMars Trace Gas Orbiter de la ESA observan el cometa a su paso cerca de Marte. La distancia más cercana entre la sonda y el cometa será de 30 millones de kilómetros y está prevista este 3 de octubre.

A continuación, entre el 2 y el 25 de noviembre, el Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de la ESA observará el cometa con diversos instrumentos. Dado que Juice observa el cometa 3I/ATLAS tan poco después de su aproximación más cercana al Sol, es probable que tenga la mejor vista del cometa en un estado muy activo, con un halo brillante alrededor de su núcleo y una larga cola extendiéndose tras él, informa la ESA.