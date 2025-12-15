Miss Universo cierra sus oficinas en México por "ataques políticos"

El concurso Miss Universo informó este domingo que cerrará sus oficinas en Ciudad de México tras denunciar que ha sido blanco de supuestos "ataques infundados" con "motivaciones políticas" que impiden su operación adecuada.

Este anuncio se da días después de conocerse que uno de los propietarios del certamen, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, enfrenta desde 2024 acusaciones por tráfico de drogas, armas y combustible robado en México.

Las condiciones actuales en México "no ofrecen un entorno adecuado ni estable para la operación segura y eficaz de una organización internacional de esta envergadura", señaló un comunicado de Miss Universo, que concentrará la totalidad de sus operaciones en Nueva York.

Los factores que llevaron a esta decisión, añade el documento firmado por Rocha Cantú, son la "incertidumbre jurídica", la inseguridad en el país y "ataques infundados y con motivaciones políticas".

Este año el concurso, celebrado el 21 de noviembre en Tailandia, fue ganado por la mexicana Fátima Bosh, también en medio de polémicas tras enfrentarse verbalmente a uno de los directivos del concurso y denuncias de exjueces de que supuestamente fue favorecida para ganar.

Este caso, según columnistas políticos mexicanos, alcanzó incluso a Alejandro Gertz, quien presentó su renuncia como fiscal general de México el pasado 27 de noviembre a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum con el argumento de que será designado embajador.

Pero las versiones periodísticas apuntan que otro de los motivos serían roces entre el exfiscal y la mandataria luego de que se filtraron detalles sobre las investigaciones contra Rocha Cantú.

Este empresario también es señalado de tener negocios con el padre de la actual Miss Universo, el exejecutivo de la petrolera estatal mexicana Pemex, Bernardo Bosh, quien niega las versiones.