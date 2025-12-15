Miss Universo retira sus oficinas administrativas de Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La organización Miss Universo retiró sus oficinas administrativas de Ciudad de México y las trasladó a su sede en Nueva York.

La organización dijo en un comunicado enviado durante el fin de semana que se tomaron en cuenta factores como “la incertidumbre legal, la situación actual de seguridad y los ataques infundados y motivados políticamente” que afectan su estabilidad operativa.

Asimismo, anunció a María José Unda como su nueva vicepresidenta de relaciones internacionales.

Nueva York había sido la sede administrativa y operativa de la organización Miss Universo durante décadas.

Estos cambios llegan tras una turbulenta 74ª edición de Miss Universo, celebrada en Tailandia, donde fue coronada la mexicana Fátima Bosch.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera, que se encarga del combate al lavado de dinero, bloqueó recientemente las cuentas bancarias del presidente de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, tras una investigación que le abrió la Fiscalía General por presunto tráfico de drogas, armas y combustible.

En Tailandia un tribunal emitió a fines de noviembre una orden de arresto contra la copropietaria de la organización, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, quien está acusada por presuntamente defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos de la empresa.

La compañía de Jakrajutatip, JKN Global Group Public Co. Ltd., adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022. En 2023, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, propiedad de Rocha Cantú.

Otras controversias

Previo al certamen, dos jueces renunciaron a su cargo, uno de ellos, el compositor y empresario franco-libanés Omar Harfouch sugirió que existía algún tipo de manipulación en la selección de finalistas del concurso. La acusación fue negada.

Tras la final, Miss Costa de Marfil Olivia Yacé, renunció a su título como representante de su país ante Miss Universo y al título de Miss Universo África y Oceanía para mantenerse “fiel a sus valores”.

Por su parte, el director del comité organizador Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, presentó en noviembre una denuncia contra Bosch por supuesta difamación luego de una discusión y reprimenda, difundida en redes sociales, que llevó a que la representante mexicana abandonara una sala junto con otras concursantes en protesta. Esto llevó a que Rocha expresara su rechazo a Itsaragrisil, quien se disculpó después por su trato a Bosch.

Miss Jamaica

Gabrielle Henry, Miss Jamaica, volvió la semana pasada a su país después de varias semanas hospitalizada en Tailandia tras una aparatosa caída desde el escenario de la competencia preliminar de Miss Universo, la cual la llevó a terapia intensiva.

Henry sufrió una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, una fractura, laceraciones faciales y otras heridas, de acuerdo con los organizadores de Miss Universo.

A su regreso a Jamaica fue trasladada directamente al hospital para continuar su tratamiento y recuperación.

La Organización Miss Universo señaló en un comunicado que ha cubierto todos los gastos hospitalarios, médicos y de rehabilitación en Tailandia, su vuelo de repatriación con escolta médica y se ha comprometido a cubrir todos los gastos médicos futuros derivados de este incidente.