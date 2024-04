Mississippi: Policías acusados de torturar a hombres negros son sentenciados a prisión estatal

BRANDON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Ya sentenciados a prisión federal, seis expolicías de Mississippi que se declararon culpables de cargos estatales y federales por torturar a dos hombres negros fueron sentenciados el miércoles en una corte estatal.

Los seis exagentes que atacaron a Michael Corey Jenkins y Eddie Terrell Parker en enero de 2023 ya habían sido sentenciados a entre 10 y 40 años en prisión federal. En marzo, el juez Tom Lee calificó su acción de “atroz y despreciable”, al darles penas casi al límite de lo recomendado a cinco de los seis acusados.

El juez del condado Rankin, Steve Ratcliff, dio a los hombres sentencias estatales de varios años, aunque fueron menores que las penas federales. Las sentencias estatales serán cumplidas simultáneamente con las federales y los hombres estarán confinados en centros penitenciarios federales.

El caso causó indignación entre agencias del orden del país, incluso del secretario de Justicia, Merrick Garland, quien declaró que los agentes perpetraron “un ataque detestable contra ciudadanos que ellos habían jurado proteger”. En los espeluznantes detalles del hecho, muchos vieron el largo historial de atrocidades racistas perpetradas por los poderosos en Mississippi.

El primer hombre en ser sentenciado el miércoles fue Brett McAlpin, el cuarto oficial de mayor rango en el departamento policial del condado Rankin. McAlpin previamente había sido sentenciado por un juez federal a casi 27 años de prisión federal. Fue sentenciado en la corte estatal el miércoles a 15 años por un cargo y 15 años por otro.

Antes de la audiencia de sentencia, Malik Shabazz, abogado de Jenkins y Parker, declaró que la audiencia sería “una prueba” para Ratliff y los fiscales estatales.

“El proceso de sentencia estatal es importante porque, históricamente, el estado de Mississippi ha estado rezagado o ha ignorado los crímenes racistas y la brutalidad policial contra personas de raza negra, y el Departamento de Justicia ha tenido que dar el ejemplo”, afirmó Shabazz.

Los acusados son McAlpin, de 53 años; Hunter Elward, de 31; Christian Dedmon, de 29; Jeffrey Middleton, de 46 y Daniel Opdyke, de 28, todos de la policía del condado Rankin, y Joshua Hartfield, de 32, de la policía de la ciudad de Richland.

Goldberg participa en el programa Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura. Está en redes como @mikergoldberg