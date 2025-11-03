Mitchell anota 37 en la victoria de los Cavaliers 117-109 ante unos Hawks sin Young

CLEVELAND (AP) — Donovan Mitchell encestó ocho triples y anotó un máximo de temporada de 37 puntos en su regreso a la alineación de Cleveland, liderando el domingo por la noche a los Cavaliers a una victoria de 117-109 sobre los Hawks de Atlanta, quienes están navegando el inicio de la temporada sin su estrella lesionada, el base Trae Young.

Mitchell regresó después de perderse la derrota en casa del viernes ante Toronto debido a una rigidez en el tendón de la corva.

El seis veces All-Star terminó ocho de 15 desde larga distancia. Anotó 24 puntos en la segunda mitad. Fue el juego número 200 de Mitchell con los Cavs, quienes tienen un récord de 139-61 cuando él está en la cancha.

Jalen Tyson logró un récord personal de cinco triples y anotó 18 puntos para Cleveland. De'Andre Hunter también tuvo 18, y Evan Mobley terminó con 14.

Jalen Johnson tuvo 23 puntos y 13 rebotes para los Hawks. Kristaps Porzingis añadió 15 puntos y 12 rebotes.

Atlanta estará sin Young por al menos un mes después de que se torciera el ligamento colateral medial derecho el miércoles en Brooklyn.

