MITECO convoca ayudas por 52 millones de euros para proyectos de transformación territorial y lucha contra despoblación

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha convocado ayudas por un valor de 52 millones de euros correspondientes al ejercicio 2025 destinadas a financiar proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, según ha publicado este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con carácter general, se deberán desplegar en municipios o núcleos poblacionales con una población inferior a 5.000 habitantes.

Estas subvenciones se podrán solicitar desde mañana y hasta el 20 de enero de 2026, aunque serán financiables los gastos de los proyectos que resulten seleccionados siempre que estos hayan sido contraídos desde la publicación de la resolución de concesión de las ayudas y hasta el 2028. En total, el importe de la subvención recibida por iniciativa no superará los 300.000 euros.

Hay tres modalidades (A, B y C) según el tipo de organización que presente la iniciativa. La modalidad A está reservada para entidades locales (municipios, cabildos y consejos insulares, provincias, entidades de ámbito superior o inferior al municipio, consorcios y agrupaciones sin personalidad jurídica), así como comunidades autónomas (CCAA) uniprovinciales.

En este caso, la ayuda no podrá ser inferior a 25.000 euros ni superar los 300.000 euros —con variaciones según el tipo de entidad— y cubrirá hasta un 90% del gasto subvencionable del proyecto. La modalidad B está destinada a entidades sin ánimo de lucro que tengan un ámbito de actuación supraprovincial, individualmente o mediante federaciones, confederaciones o agrupaciones, incluidas las federaciones de entidades locales y las cámaras de comercio.

En lo que respecta a estas iniciativas, la subvención no podrá ser inferior a 50.000 euros ni superar los 200.000 euros y cubrirá hasta un 90% del gasto subvencionable del proyecto. Por su parte, podrán resultar subvencionados en la modalidad C proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas (PYMEs), personas en situación de autoempleo y entidades de la economía social. Estos tendrán subvenciones de entre 25.000 y 200.000 euros que cubrirán hasta un 70% del gasto subvencionable del proyecto.

Los proyectos se deberán desplegar en municipios o núcleos poblacionales con una población inferior a 5.000 habitantes. Las órdenes publicadas por el BOE establecen como tipologías prioritarias aquellos proyectos dirigidos a mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios ofertados en la zona; el apoyo al emprendimiento y construcción de ecosistemas rurales innovadores; cultura, ocio y deporte; servicios sociales, salud y economía de los cuidados; transporte y movilidad; mejora y desarrollo del parque habitacional.

Además, también ponen el foco en las iniciativas dedicadas al fomento del asociacionismo, creación de redes de cooperación y apoyo mutuo; y proyectos que, en zonas afectadas por incendios y otras catástrofes naturales, contribuyan a la lucha contra la despoblación y a la reparación de impactos, restauración del medio e incremento de su resiliencia frente a futuros eventos extremos.

Para la selección de proyectos, Transición Ecológica valorará aspectos como la calidad de la propuesta y su carácter innovador, el impacto del proyecto en la despoblación, así como su repercusión social, medioambiental y en la igualdad de género. Según ha explicado, celebrará un 'webinar' informativo para las potenciales entidades beneficiarias el día 12 de diciembre de 2025 a las 11:00.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha destacado que el importe total de ayudas duplica al del año anterior. "Desde el 2022 ya hemos apoyado más de 700 proyectos en toda España y hoy damos un paso más, un paso más para seguir transformando y revitalizando nuestro territorio. Os invito a presentar vuestras propuestas, a participar en este esfuerzo compartido por un país más cohesionado, más innovador, con más oportunidades", ha destacado.