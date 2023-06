Mitsotakis (Nueva Democracia) consigue la mayoría absoluta en las elecciones en Grecia

Tres partidos de extrema derecha logran representación parlamentaria

MADRID, 25 Jun. 2023 (Europa Press) -

El partido conservador Nueva Democracia (ND, 40,52% y 158 escaños) del primer ministro Kyriakos Mitsotakis ha logrado una clara victoria y la mayoría absoluta que le permitiría gobernar en solitario, según resultados oficiales del Ministerio del Interior correspondientes al 90 por ciento del escrutinio.

Muy por detrás se sitúa la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA, 17,84% y 47 escaños), mientras que el histórico Partido Socialista Panhelénico (PASOK, 11,96%, 32 asientos) estaría en tercer lugar.

Más atrás quedan el Partido Comunista de Grecia (KKE, 7,61% y 20 sitios), la formación ultraderechista Espartanos (4,71% y 13 puestos), el partido ultraconservador Solución Griega (4,48% y 12 plazas), el fundamentalista cristiano Victoria (Niké, 3,73 y 10 diputados) y la formación de izquierda Rumbo a la Libertad (3,16% y 8 escaños). Quedaría fuera del Parlamento el Frente Europeo de Desobediencia Realista (MeRA25, 2,43) del exministro de Finanzas Yanis Varoufakis.

Fuentes de Nueva Democracia han pedido esperar a los resultados oficiales. "Estamos esperando los resultados. Parece que ND se garantiza la autonomía. Esto nos hace sentir una mayor responsabilidad aún para cumplir las expectativas de la ciudadanía que ha depositado su confianza en Nueva Democracia y en Kyriakos Mitsotakis", ha afirmado la fuente en declaraciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.

"Los próximos días no son días de celebración, sino días de trabajo. No hay tiempo para la autocomplacencia. No podemos malgastar ni un solo día", ha remachado.

SYRIZA, segunda fuerza política según el sondeo, ha señalado que "no se ha entendido el esfuerzo programático de SYRIZA", en palabras de Alexis Haritsis. "Habrá muchas celebraciones de Nueva Democracia, pero los problemas sociales seguirán estando ahí y SYRIZA hará su función y seguirá trabajando para volver a conectar con las clases populares", ha planteado.

Haritsis ha criticado a Nueva Democracia por su reciente giro a la derecha, lo que "parece que ha alimentado a los partidos de ultraderecha". "ND es el responsable", ha sentenciado.

El PASOK ha celebrado la "vuelta" de la histórica formación a través de las palabras de Harilaou Trikoupi. "Esta votación demuestra que el PASOK vuelve y que está recuperando los vínculos de confianza con la ciudadanía progresista", ha resaltado.

"La gran apuesta del PASOK es convertirse en una oposición progresista fiable", ha remachado. Además ha alertado de la presencia de partidos de ultraderecha por lo que ha destacado el papel de su partido como "bastión democrático".

Mientras, Vasilis Stiga, presidente del partido ultraderechista Espartanos, ha destacado que "después de un tiempo habrá una voz nacional en el Parlamento". "Los espartanos hemos venido a unir, no a dividir", ha resaltado antes de dar las gracias a Ilias Kasidiaris, dirigente del partido neonazi Amanecer Dorado. "Traemos un nuevo 'ethos' al Parlamento", ha remachado.

Desde Niké, su presidente, Dimitris Natsios, ha reaccionado a los resultados: "Seguiremos marchando con respeto a los votos de nuestros conciudadanos y con temor a Dios, luchando por la victoria del helenismo y la gente corriente".

Varoufakis ha declarado por su parte que el hecho de que MeRA25 no entre en el Parlamento "es lo de menos". "Lo más importantes es que la izquierda no hemos logrado convertir una resistencia de diez años en un frente progresista y no hemos conseguido evitar que la ira se transforme en una corriente de ultraderecha", ha apuntado.

Además ha recordado que "en septiembre de 2009 los partidos del sistema ganaron las elecciones con un abrumador 44 por ciento y en unos pocos meses el sistema se hundió bajo el peso de sus deudas y mentiras".

