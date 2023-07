Mitsotakis recibe la confianza del Parlamento griego para seguir gobernando

El Gobierno liderado por el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha recibido este sábado el voto de confianza de 158 de los 300 diputados del Parlamento griego, con lo que podrá seguir gobernando tras imponerse por mayoría absoluta en las elecciones del pasado 25 de junio.

La votaci√≥n ha puesto el cierre a tres d√≠as de debate y ha certificado el apoyo de los 158 diputados del partido Nueva Democracia de Mitsotakis, informa la televisi√≥n p√ļblica Skai.

Han cumplido las previsiones los 142 diputados de la oposición formada por la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA), el Partido Socialista Panhelénico (PASOK), el Partido Comunista de Grecia (KKE), la formación ultraderechista Espartanos, el partido ultraconservador Solución Griega, el el fundamentalista cristiano Movimiento Patriótico Democrático Victoria (Niké) y la formación de izquierda Rumbo a la Libertad.

Mitsotakis ha intervenido antes de sus rivales políticos para presentar su programa de gobierno. En respuesta, el portavoz de SYRIZA, Sokratis Famellos, que ha reprochado que la victoria de ND "no es una victoria de la mayoría social".

Además, ha reprochado al Ejecutivo su gestión de la pandemia con más de 37.000 muertes. "¡Esta es la excelente gestión!", ha ironizado. También ha destacado que Grecia "tuvo el kilowatio/hora más caro de Europa en 2022", "la segunda mayor tasa de paro de la UE" y "la segunda mayor tasa de paro juvenil" europea.

Mitsotakis ha respondido a SYRIZA que han perdido las elecciones porque "han agitado un espantap√°jaros que no existe" y ha resaltado que los diputados de ND son "patriotas de hechos, no de palabras".

Además ha anunciado una nueva ley que facilitará que puedan votar todos los ciudadanos griegos residentes en el extranjero "para que puedan participar en la vida política de la patria, estén donde estén". Igualmente ha subrayado que aplicará todas las reformas prometidas en su programa y que han recibido el aval del voto de la población.

Europa Press