Mitsubishi celebra el acuerdo comercial con EE.UU. pero su beneficio cae un 97% en el primer trimestre

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El fabricante japonés Mitsubishi Motors ha celebrado el acuerdo de aranceles del 15% que aplicará Estados Unidos a las exportaciones japonesas, tras un primer trimestre de su año fiscal 2025 (abril-junio) muy desalentador en el que su beneficio neto se desplomó un 97%, hasta los 738 millones de yenes (4,28 millones de euros al tipo de cambio actual), según los datos publicados por la marca japonesa este jueves. Del mismo modo, el beneficio operativo (Ebit) se desplomó un 84% interanual, hasta los 5638 millones de yenes (32,7 millones de euros), muy por debajo de los 13.200 millones de yenes (76,6 millones de euros) que tenía como previsión y más aún de los 35.519 millones de yenes (206,1 millones de euros) que se anotó la firma justo hace un año. También su Ebitda, es decir, su resultado bruto de explotación, terminó el trimestre en 4839 millones de yenes (28 millones de euros), un 88,6% menos que hace un año. Por su parte, la facturación de la marca acumuló un montante de 609.091 millones de yenes (3536,5 millones de euros), lo que supone una reducción del 2,9% sobre el primer trimestre del año fiscal 2024. La reducción de los aranceles del 30% al 15% aliviará, pero no eliminará por completo la carga sobre los fabricantes de automóviles, de los que Mitsubishi ha sido el primero en sufrir las consecuencias sobre las firmas japonesas en los últimos meses. Recientemente, Mitsubishi Motors anunció que en caso de que se implantara el máximo arancel, debían prepararse para un golpe valorado en hasta 40.000 millones de yenes (unos 235 millones de euros), justo su previsión de beneficios para este año. "Esperamos que mitigue el impacto, pero los aranceles que entraron en vigor en abril ya han empezado a afectar a nuestras ventas", dijo el jueves el director financiero de Mitsubishi, Kentaro Matsuoka. "Es positivo que los aranceles sean más bajos de lo esperado inicialmente, pero esto no significa que podamos bajar la guardia", ha sostenido. MITSUBISHI MANTIENE SUS PREVISIONES PARA FINAL DE AÑO Mitsubishi Motors mantuvo intactas sus previsiones de beneficios anuales a pesar de las débiles ventas del primer trimestre. Los nipones prevén un beneficio neto de 40.000 millones de yenes. No obstante, el fabricante japonés de automóviles espera unos ingresos de explotación (Ebit) de 100.000 millones de yenes (580,5 millones de euros), un 28% menos que al cierre del último ejercicio fiscal y un Ebitda de 90.000 millones de yenes (522,5 millones de euros) --con un recorte del 8,7%-- y por último, un volumen de negocio de 2,95 millones de yenes (17.125 millones de euros).