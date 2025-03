Mitsubishi Electric Automotive America firma un acuerdo con Seeing Machines para promocionar la tecnología de monitoreo del conductor Guardian Generation 3 en todo el continente americano

MASON, Ohio--(BUSINESS WIRE)--mar. 3, 2025--

Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. (MEAA), líder en sistemas eléctricos y electrónicos avanzados para automoción, ha anunciado la firma de un Acuerdo de referencia con Seeing Machines Limited para promocionar la solución de monitoreo del conductor Guardian Generation 3 de Seeing Machines en todo el continente americano.

Esta colaboración supone un avance importante para mejorar la seguridad vial al ampliar el alcance de Guardian Generation 3, un sistema basado en IA diseñado para detectar y mitigar la distracción y la fatiga del conductor en vehículos comerciales.

Tras la inversión estratégica en Seeing Machines de diciembre de 2024 realizada por Mitsubishi Electric Mobility Corporation, este acuerdo aprovecha la amplia red de distribución posventa de MEAA y sus relaciones con los clientes en los sectores del transporte y la logística.

Guardian Generation 3 es un sistema posventa de monitoreo del conductor (DMS) que utiliza tecnología avanzada de vigilancia informatizada para rastrear en tiempo real los signos de distracción y somnolencia. El sistema alerta a los conductores localmente mediante avisos visibles y sonoros, así como mediante una respuesta táctil a través de una unidad de vibración instalada debajo del asiento. En situaciones críticas, la tecnología va un paso más allá: captura imágenes basadas en eventos y las transmite a un centro de monitoreo en directo, donde analistas cualificados pueden intervenir en cuestión de segundos poniéndose en contacto con los gestores de la flota o el personal designado. A diferencia de las cámaras de monitoreo continuo en cabina, Guardian solo graba cuando se detecta un evento de seguridad, lo que responde a las preocupaciones por la privacidad al tiempo que proporciona a las flotas datos cruciales para mitigar los riesgos.

Este acuerdo con Seeing Machines concuerda con nuestro propósito de proporcionar tecnologías de vanguardia que apoyen operaciones de vehículos comerciales más seguras y eficientes», declaró Masahiro Kaji, presidente y director ejecutivo de MEAA. «Guardian Generation 3 cambia las reglas del juego en el monitoreo de conductores. Mediante la utilización de nuestra red de distribución altamente consolidada, estamos muy contentos de llevar esta solución a los operadores de flotas en todo el continente americano. Creemos que cuantas más unidades Guardian haya en las carreteras, más seguras serán para todos».

Con el aumento de las regulaciones globales sobre la tecnología de monitoreo del conductor, como las exigidas en la Unión Europea, Guardian Generation 3 está en una buena posición como solución proactiva para las flotas de todo el continente americano que buscan mejorar la seguridad, reducir la exposición a temas de responsabilidad y mejorar la eficiencia operativa.

Guardian Generation 3 se expondrá en el stand de MEAA (n.º 938) en la Reunión Anual del Consejo de Tecnología y Mantenimiento (TMC) que se celebrará del 10 al 13 de marzo en Nashville (Tennessee), donde se ofrecerá a los asistentes la posibilidad de ver la tecnología en acción.

Para más información sobre Guardian Generation 3 y el acuerdo de MEAA con Seeing Machines, póngase en contacto con info@meaa.mea.com

Acerca de Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. (MEAA)

Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. se fundó en 1979 para prestar servicio al sector norteamericano de la automoción, los camiones pesados y los autobuses. Mitsubishi Electric Automotive America ofrece una amplia gama de productos y servicios, entre los que se incluyen sistemas de entretenimiento para pasajeros, sistemas de navegación para automóviles, pantallas, unidades principales, amplificadores y productos para la cadena cinemática, como motores de arranque y alternadores. Para más información, visite www.meaa-mea.com

Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con más de 100 años de experiencia en el suministro de productos confiables y de alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) es un líder mundial reconocido en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las comunicaciones, el desarrollo espacial y las comunicaciones satelitales, la electrónica de consumo, la tecnología industrial, la energía, el transporte y los equipos de construcción. Mitsubishi Electric enriquece la sociedad con tecnología en el marco de su «Changes for the Better». La empresa registró unos ingresos de 5.257.900 mil millones de yenes (34.800 millones de dólares estadounidenses*) en el ejercicio fiscal finalizado el 31 de marzo de 2024. Para más información, visite www.MitsubishiElectric.com

*Los importes en dólares estadounidenses se convierten con el yen al tipo de cambio de 151=1 dólar estadounidense, el tipo de cambio aproximado en el Mercado de divisas de Tokio el 31 de marzo de 2024.

